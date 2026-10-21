Песков: кто-то в Киеве должен принять ответственное решение по урегулированию
Российско-украинский конфликт нельзя разрешить без Киева, поэтому кто-то там должен принять ответственное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это обязательно»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»). Так он отреагировал на инициативу американской стороны урегулировать конфликт и подписать мирное соглашение без президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне Дмитрий Песков указывал, что для России важна легитимность представителя властей Украины, который будет участвовать в переговорах по урегулированию. Официально президентский срок Владимира Зеленского завершился еще в мае 2024 года. После этого выборы на Украине не проводили.