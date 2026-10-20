Атака БПЛА в Курской области: трое ранены, 17 тысяч человек остались без света

По предварительной информации, 20 октября беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе Курской области. Пострадали трое мужчин, они доставлены в больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.