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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Атака БПЛА в Курской области: трое ранены, 17 тысяч человек остались без света

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По предварительной информации, 20 октября беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе Курской области. Пострадали трое мужчин, они доставлены в больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации главы региона, в результате атаки нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах. Под отключения попали почти 17 тыс. абонентов.
«Аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время после обследования территории»,— уточнил господин Хинштейн.
UPD. Как сообщил Александр Хинштейн, число пострадавших при атаке на Октябрьский район выросло до четырех. У 31-летнего мужчины диагностировали осколочное ранение левого плеча. Он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в результате удара БПЛА произошел пожар на территории предприятия в Мичуринском округе Тамбовской области. О ликвидации возгорания региональные власти пока не сообщали.
Денис Данилов