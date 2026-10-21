ВС разрешил отцу не возвращать ребенка матери в «недружественную страну»

Представляющий ее интересы французский адвокат Дмитрий Литвинский в беседе с “Ъ” высказал мнение, что ВС РФ «поставил собственное политическое понимание ситуации выше действующей нормы права». Адвокат опасается, что теперь российские суды при рассмотрении трансграничных семейных споров будут «демонстрировать повышенную осмотрительность и принимать во внимание прежде всего российское гражданство одного из родителей в ущерб любым иным обстоятельствам дела».