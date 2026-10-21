ВС разрешил отцу не возвращать ребенка матери в «недружественную страну»
Верховный суд (ВС) РФ рассматривает апелляцию на знаковое решение в споре россиянина и гражданки Украины о правах на совместного ребенка. Девочка проживала с матерью во Франции, откуда отец без разрешения бывшей супруги вывез ее в Россию.
Российские суды трех инстанций признали перемещение ребенка незаконным, но затем ВС РФ встал на сторону россиянина. Среди прочих аргументов, Верховный суд заявил, что Франция является «недружественным государством», входящим в НАТО и Евросоюз, и это создает риски для девочки. Эксперт по семейному праву опасается политизации судебного рассмотрения подобных дел.
Представляющий ее интересы французский адвокат Дмитрий Литвинский в беседе с “Ъ” высказал мнение, что ВС РФ «поставил собственное политическое понимание ситуации выше действующей нормы права». Адвокат опасается, что теперь российские суды при рассмотрении трансграничных семейных споров будут «демонстрировать повышенную осмотрительность и принимать во внимание прежде всего российское гражданство одного из родителей в ущерб любым иным обстоятельствам дела».