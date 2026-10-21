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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Российская армия поразила подстанцию, склад и сухогруз на Украине

Российские вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по складу и электроподстанции на Украине, сообщило Минобороны. По его данным, также поражен сухогруз в порту Одессы, доставлявший военные грузы.
Согласно пресс-релизу российского оборонного ведомства, ночью были поражены:

  • складской комплекс в Полтаве, используемый для хранения БПЛА большой и средней дальности;

  • электроподстанция ПС-330 «Нивки», обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по объектам на территории Украины. Вчера российская армия ударила по складам в Хмельницком и в Волынской области. В одесском порту были поражены три судна и объекты портовой инфраструктуры.
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