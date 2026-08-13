Кравцов анонсировал появление школьных комиссий по урегулированию споров
Комиссии по урегулированию споров появятся во всех российских школах до 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Вчера ведомство сообщило, что такие органы будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение.
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«Там, где она еще не создана, — просьба до 1 сентября ее организовать. Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе», — сказал господин Кравцов на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).
В предстоящем учебном году десять школ в каждом регионе России будут ставить ученикам со второго по восьмой класс оценки за поведение: образцовое, допустимое или недопустимое. В Минпросвещения сообщили, что несогласные с оценкой родители смогут оспорить ее. Для этого им нужно будет обратиться в комиссию по урегулированию споров. В состав таких органов войдут как учителя, так и ученики.
Минпросвещения РФ утвердило новую инструкцию для образовательных организаций на случай конфликтных ситуаций, которую разослали в регионы в декабре 2025 года. Согласно документу, работу по разрешению конфликтов следует начинать с информирования руководства и сбора фактов, а при необходимости привлекать правоохранительные органы. Если конфликт не удается решить на ранних этапах, подключается комиссия по урегулированию споров, которая выносит письменное решение. Несогласные с решением комиссии участники конфликта могут обратиться в вышестоящие инстанции, к следователям или в суд.
Система оценки поведения с уровнями «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» внедряется в российских школах с нового учебного года. В 2025/26 учебном году эта система тестировалась в пилотном режиме в семи регионах России, где школы могли выбирать из трех моделей оценки. Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что эта система поможет создать комфортную среду для развития ребенка и своевременно корректировать воспитательную работу.
Введение оценок за поведение в школах обсуждалось в 2025 году, когда Совет по правам человека (СПЧ) предложил вернуться к этой практике, а в декабре 2025 года идею одобрил президент Владимир Путин. Сергей Кравцов тогда сообщал, что апробация системы может начаться с 1 сентября 2025 года. В марте 2025 года министр также отмечал, что ведомство не будет слишком откладывать решение о введении оценок за поведение.