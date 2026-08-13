Кравцов анонсировал появление школьных комиссий по урегулированию споров

Комиссии по урегулированию споров появятся во всех российских школах до 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Вчера ведомство сообщило, что такие органы будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Там, где она еще не создана, — просьба до 1 сентября ее организовать. Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе», — сказал господин Кравцов на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).

В предстоящем учебном году десять школ в каждом регионе России будут ставить ученикам со второго по восьмой класс оценки за поведение: образцовое, допустимое или недопустимое. В Минпросвещения сообщили, что несогласные с оценкой родители смогут оспорить ее. Для этого им нужно будет обратиться в комиссию по урегулированию споров. В состав таких органов войдут как учителя, так и ученики.