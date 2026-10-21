Доход мошенников от использования российских брендов превысил 1,1 млрд рублей

Компания F6 изучила угрозы цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний во втором и третьем квартале 2026 года. По данным аналитиков, киберпреступники использовали в своих схемах 5,7% всех веб-ресурсов, содержавших упоминания легальных брендов. Большая часть таких ресурсов — 60,1% — применялись для скама, 38,5% — для фишинга. Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения. При этом во втором квартале доля ресурсов, маскирующихся под легальные бренды, была выше — 8,4%. Также выше были и остальные показатели, соответственно.