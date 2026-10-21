Доход мошенников от использования российских брендов превысил 1,1 млрд рублей
Компания F6 изучила угрозы цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний во втором и третьем квартале 2026 года. По данным аналитиков, киберпреступники использовали в своих схемах 5,7% всех веб-ресурсов, содержавших упоминания легальных брендов. Большая часть таких ресурсов — 60,1% — применялись для скама, 38,5% — для фишинга. Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения. При этом во втором квартале доля ресурсов, маскирующихся под легальные бренды, была выше — 8,4%. Также выше были и остальные показатели, соответственно.
Фишинговые ресурсы злоумышленники чаще всего маскировали под компании из сферы ритейла (39%), в схемах скама мошенники активнее использовали бренды соцсетей, мессенджеров и видеохостингов (25%), а для распространения вредоносного ПО — бренды ИТ-компаний (49%), говорят в F6. Ежемесячный доход скамеров от использования российских брендов специалисты оценивают минимум в 1,1 млрд руб.
Изменение доли веб-ресурсов с упоминанием брендов, которые использовались в схемах скама, фишинга и распространения вредоносного софта, связано с запуском или прекращением сезонных схем, появлением новых трендов цифрового мошенничества, а также активной борьбой со скамом и фишингом, считает руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Станислав Гончаров.