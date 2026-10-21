В правительстве рассмотрят меры поддержки портов Азово-Черноморского бассейна

С просьбой о господдержке в сентябре к вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет подкомиссию по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, обращалась и Ассоциация морских торговых портов (АСОП). В обращении (есть у “Ъ”) предлагается предоставить отсрочки платежей за аренду объектов федеральной собственности в адрес ФГУП «Росморпорт», Росморречфлота, Росимущества и т. д., обязательств по оплате НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество и земельного налога. Также АСОП просит обеспечить субсидии на ФОТ в размере одного МРОТ в месяц на работника, перестрахование военных рисков через РНПК с сохранением ставок, действовавших в первом полугодии, надзорные каникулы и рассмотреть возможность установления страховыми компаниями лимитов покрытия расходов, соответствующих фактически нанесенному ущербу.