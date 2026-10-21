В правительстве рассмотрят меры поддержки портов Азово-Черноморского бассейна
Правительство может выделить господдержку портам Азово-Черноморского бассейна
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву рассмотреть для терминалов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) господдержку по аналогии с теми мерами, что приняты для аэропортов юга (“Ъ” видел обращение от 23 сентября). По его словам, работа всех ключевых зерновых терминалов АЧБ фактически приостановлена.
Господин Кондратьев предлагает рассмотреть для стивидоров субсидирование понесенных затрат в период остановки, в том числе расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), содержание и техобслуживание оборудования, силосов, складов, причальной инфраструктуры, оплату электроэнергии и ЖКХ. Также в числе предложенных мер — возмещение расходов на поддержание терминалов в состоянии готовности к перезапуску после снятия ограничений, возмещение части процентов по кредитам и займам на строительство и реконструкцию терминалов и портовой инфраструктуры, а также субсидирование процентной ставки по кредитам на покрытие кассовых разрывов в период остановки.
С просьбой о господдержке в сентябре к вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет подкомиссию по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, обращалась и Ассоциация морских торговых портов (АСОП). В обращении (есть у “Ъ”) предлагается предоставить отсрочки платежей за аренду объектов федеральной собственности в адрес ФГУП «Росморпорт», Росморречфлота, Росимущества и т. д., обязательств по оплате НДС, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество и земельного налога. Также АСОП просит обеспечить субсидии на ФОТ в размере одного МРОТ в месяц на работника, перестрахование военных рисков через РНПК с сохранением ставок, действовавших в первом полугодии, надзорные каникулы и рассмотреть возможность установления страховыми компаниями лимитов покрытия расходов, соответствующих фактически нанесенному ущербу.