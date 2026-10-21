Импорт яиц в Россию сократился на 10,1%

По данным Росстата, хозяйства всех категорий в России в январе—сентябре 2026 года выпустили 36,6 млрд яиц, на 0,2% больше год к году. Сельхозорганизации нарастили производство на 1,1% год к году. Совокупное предложение куриных яиц на российском рынке в январе—сентябре 2026 года, по данным участников рынка, составило 34,3 млрд штук, снизившись год к году 0,04%. За границу в общей сложности в январе—сентябре 2026 года было отправлено 253,2 млн яиц — это на 8,6% больше год к году. Крупнейшим покупателем российских яиц за первые девять месяцев стала Киргизия, следом идут Монголия, ОАЭ и Абхазия.