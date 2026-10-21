Россия может наладить поставки систем проектирования и выпуск чипов в Индии

Два собеседника “Ъ” утверждают, что замминистра промышленности и торговали Василий Шпак поручил работу над совместными проектами с Индией ФГАУ ЦИТ — подведомственной Минпромторгу структуре, которая координирует работу с цифровыми атташе, а также оказывает консалтинговые и аналитические услуги. По их словам, основная идея проекта — «найти новые рынки для экспорта российских решений». Еще один собеседник, близкий к Минпромторгу, утверждает, что небольшие российские компании стремятся в Индию, поскольку рынок знакомый и «на слуху», но чаще выбирают все же постсоветское пространство: там нет языкового барьера и гораздо проще логистика.