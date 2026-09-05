Норвегия пообещала помочь россиянам с арестованного судна «Профессор Молчанов»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Юридический смысл ареста связан с попыткой «Нафтогаза» добиться исполнения решения Постоянного арбитражного суда в Гааге от 2023 года. Тогда Россию обязали выплатить украинской компании около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году. Поскольку в Киеве не рассчитывают на добровольную выплату, «Нафтогаз» заявлял о планах взыскивать долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах, и об «активных действиях» в целевых юрисдикциях.

Для российской стороны последствие решения — необходимость добиваться его отмены в норвежском суде: власти Норвегии не являются стороной по делу, а окружной суд принял решение об аресте, предварительно не уведомив Россию. Опротестование ареста готовят юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии.

При этом речь идет о судне флота Росгидромета, которое используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций; арест затрагивает объект с несколькими функциями, а не только коммерческий корабль.