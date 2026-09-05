Норвегия пообещала помочь россиянам с арестованного судна «Профессор Молчанов»
Власти Норвегии пообещали оказать необходимую помощь гражданам России, которые оказались на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов». Норвежский суд арестовал судно 2 сентября.
«Норвежские власти делают все возможное, чтобы оказать помощь российским гражданам, оказавшихся в сложной ситуации на Шпицбергене»,— сообщил МИД Норвегии (цитата по Reuters).
Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов» по ходатайству украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». МИД России назвал арест судна актом пиратства.
Юридический смысл ареста связан с попыткой «Нафтогаза» добиться исполнения решения Постоянного арбитражного суда в Гааге от 2023 года. Тогда Россию обязали выплатить украинской компании около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году. Поскольку в Киеве не рассчитывают на добровольную выплату, «Нафтогаз» заявлял о планах взыскивать долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах, и об «активных действиях» в целевых юрисдикциях.
Для российской стороны последствие решения — необходимость добиваться его отмены в норвежском суде: власти Норвегии не являются стороной по делу, а окружной суд принял решение об аресте, предварительно не уведомив Россию. Опротестование ареста готовят юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии.
При этом речь идет о судне флота Росгидромета, которое используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций; арест затрагивает объект с несколькими функциями, а не только коммерческий корабль.