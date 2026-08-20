Госдолг США впервые превысил $40 трлн
Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, следует из данных Минфина страны. Отметки в $30 трлн общий объем заимствований Соединенных Штатов достиг в 2022 году, в $39 трлн – в марте 2026-го.
Согласно сообщению Минфина США, опубликованному 19 августа, по состоянию на конец рабочего дня 18 августа непогашенный госдолг составлял $40,05 трлн.
Как отмечает Bloomberg, о новом рекорде госдолга США стало известно спустя несколько часов после того, как министр финансов страны Скотт Бессент предпринял новую попытку сдержать рост стоимости долгосрочных заимствований. Ведомство заявило о наращивании программы выкупа долгосрочных ценных бумаг, что привело к снижению доходности.
В марте 2026 года государственный долг США уже превысил отметку в $39 трлн, что составляло более $114 тыс. на каждого гражданина Соединенных Штатов. Отметку в $38 трлн госдолг США превысил в октябре 2025 года, тогда последний триллион был накоплен всего за 71 день.
По прогнозам Международного валютного фонда, к концу текущего десятилетия общий долг США вырастет на 20% и достигнет 143,4% по отношению к ВВП. В 2013 году соотношение госдолга США к ВВП превысило 100% и с тех пор не опускалось ниже этой отметки.