Госдолг США впервые превысил $40 трлн

Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, следует из данных Минфина страны. Отметки в $30 трлн общий объем заимствований Соединенных Штатов достиг в 2022 году, в $39 трлн – в марте 2026-го.

Согласно сообщению Минфина США, опубликованному 19 августа, по состоянию на конец рабочего дня 18 августа непогашенный госдолг составлял $40,05 трлн.

Как отмечает Bloomberg, о новом рекорде госдолга США стало известно спустя несколько часов после того, как министр финансов страны Скотт Бессент предпринял новую попытку сдержать рост стоимости долгосрочных заимствований. Ведомство заявило о наращивании программы выкупа долгосрочных ценных бумаг, что привело к снижению доходности.