Ниша для российских экспортеров пластика может сократиться
Активный рост мощностей по производству базовых полимеров, в первую очередь в Китае, создает риски сокращения ниши для экспортеров. К такому выводу пришли участники отраслевой конференции CREON «Упаковка», прошедшей 20 октября. Как отметил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, масштабный инвестиционный цикл последних десятилетий привел к вводу новых производств в Азии и на Ближнем Востоке, тогда как темпы роста спроса замедлились. По данным «Имплементы», мощности по этилену (сырье для выпуска полимеров) в мире составляют 232 млн тонн. До 2030 года заявлен ввод производств на 86 млн тонн, но реалистичным аналитики считают расширение на 44 млн тонн. Большинство новых производств придется на Китай, где заявлен 21 проект общим объемом 27 млн тонн (на этапе строительства находятся мощности на 13 млн тонн).
Суммарные мощности по выпуску полиолефинов в России могут увеличиться примерно с 6 млн тонн в 2025 году до более чем 13 млн тонн к 2030 году, и значительная часть этих объемов ориентирована на экспорт. «У многих российских проектов достаточно сильная экономика благодаря доступной сырьевой базе и высокой степени интеграции. Они смогут занять свою нишу на мировом рынке, но интерес производителей к развитию внутреннего рынка и углублению переработки будет постепенно возрастать»,— добавил Иван Тимонин. С 2020 по 2025 год потребление полиэтилена в РФ увеличилось на 28%, полипропилена — на 32%. Но основные массовые марки полимеров в значительной степени освоены производителями, так что дальнейший рост будет связан не с замещением объемов стандартного импорта, а с расширением ассортимента, развитием переработки и освоением конкретных продуктовых ниш, отмечают аналитики.