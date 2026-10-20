Ниша для российских экспортеров пластика может сократиться

Суммарные мощности по выпуску полиолефинов в России могут увеличиться примерно с 6 млн тонн в 2025 году до более чем 13 млн тонн к 2030 году, и значительная часть этих объемов ориентирована на экспорт. «У многих российских проектов достаточно сильная экономика благодаря доступной сырьевой базе и высокой степени интеграции. Они смогут занять свою нишу на мировом рынке, но интерес производителей к развитию внутреннего рынка и углублению переработки будет постепенно возрастать»,— добавил Иван Тимонин. С 2020 по 2025 год потребление полиэтилена в РФ увеличилось на 28%, полипропилена — на 32%. Но основные массовые марки полимеров в значительной степени освоены производителями, так что дальнейший рост будет связан не с замещением объемов стандартного импорта, а с расширением ассортимента, развитием переработки и освоением конкретных продуктовых ниш, отмечают аналитики.