Участники рынка лизинга консервативно отреагировали на рост нового бизнеса
По итогам девяти месяцев 2026 года новый бизнес лизинговой компании «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) вырос на 30%, до 90,8 млрд руб. При этом в компании ранее прогнозировали рост за год на 15% и в настоящее время сохраняют эту оценку. Гендиректор «Европлана» Илья Ноготков среди причин опережающего роста нового бизнеса компании, в частности, отмечает объединение с розничным лизингом Альфа-банка. Кроме того, среди факторов топ-менеджер называет и улучшение ИТ-платформы автолизинга, расширение экосистемы автоуслуг и рост их качества, усовершенствование ИИ-моделей оценки риска и предпочтений клиентов.
При этом, по оценке “Ъ”, в третьем квартале 2026 года объем нового бизнеса «Европлана» уверенно вырос во всех основных сегментах. В частности, легковой сегмент — почти на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, до 17,5 млрд руб., сегмент коммерческого транспорта — на 7%, до 18,6 млрд руб. Отдельные участники рынка также отмечают рост объемов бизнеса. Во «Флит Лизинге» сегмент легковых автомобилей за третий квартал вырос на 44%, сегмент грузового транспорта — на 37%, сегмент спецтехники — на 54%. В «Интерлизинге» с июля по сентябрь 2026 года количество лизинговых договоров, предметом которых стали новые автомобили, выросло на 32% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.