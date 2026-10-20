Участники рынка лизинга консервативно отреагировали на рост нового бизнеса

При этом, по оценке “Ъ”, в третьем квартале 2026 года объем нового бизнеса «Европлана» уверенно вырос во всех основных сегментах. В частности, легковой сегмент — почти на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, до 17,5 млрд руб., сегмент коммерческого транспорта — на 7%, до 18,6 млрд руб. Отдельные участники рынка также отмечают рост объемов бизнеса. Во «Флит Лизинге» сегмент легковых автомобилей за третий квартал вырос на 44%, сегмент грузового транспорта — на 37%, сегмент спецтехники — на 54%. В «Интерлизинге» с июля по сентябрь 2026 года количество лизинговых договоров, предметом которых стали новые автомобили, выросло на 32% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.