Доля облигаций в привлеченных корпорациями средствах составила рекордные 31%
В 2026 году доля облигаций в структуре корпоративного фондирования впервые в истории превысила 31%, прибавив с начала года 1,5 п. п. Об этом свидетельствует обзор «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Таким образом, был обновлен рекорд 2020 года, когда долговой рынок занимал долю в 30%, а в последующие годы она составляла 28–29%. По итогам первого полугодия объем корпоративного долга вырос на 4,5%, до 126 трлн руб. При этом портфель корпоративных кредитов увеличился лишь на 2,2%, до 86,8 трлн руб., тогда как объем долговых бумаг вырос почти на 10%, до 39 трлн руб. В июле-августе, несмотря на ускоренный рост кредитного портфеля до 90,15 трлн руб., облигации смогли удержать долю 31%. За два месяца объем корпоративных облигаций в обращении увеличился на 4%, до 40,15 трлн руб.
Причинами для более активного привлечения долгового финансирования на открытом рынке стало вступление в силу более строгих правил расчета показателя долговой нагрузки для кредитных организаций, считает директор отдела корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Михаил Никонов. С 1 марта 2026 года были повышены надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям — с 40% до 100% по новым кредитам, выданным заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. «Потребности в финансировании или рефинансировании ряда эмитентов значительно выше кредитных возможностей или вообще могут быть удовлетворены только за счет рынка облигаций»,— отмечает начальник управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Александр Ковалев.