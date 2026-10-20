Количество шоурумов автомобильных брендов достигло рекордной отметки в 4,7 тыс.
Дилерская сеть всех брендов легковых автомобилей в России с января по сентябрь 2026 года выросла на 14,4%, до 4,7 тыс. точек, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге» и «АвтоБизнесРевю». Это исторический максимум, отмечают эксперты. За три квартала было открыто 974 локации, закрыто — 386 точек продаж.
Количество шоурумов росло примерно с той же активностью, какая была в период массовой скупки китайских франшиз в 2023 году, говорится в исследовании. Но в этот раз бизнес расширялся за счет открытий точек новых российских марок. Так, дилеры российских брендов купили 575 франшиз, количество шоурумов местных марок выросло с 1,1 тыс. штук до 1,6 тыс. штук, а их доля — с 27% до 35%. Доля китайских брендов уменьшилась с 64% до 55% (2,6 тыс. шоурумов). На 255 открытий пришлось 301 закрытие.