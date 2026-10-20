В ЕАЭС спрогнозировали падение ВВП Армении на 15,6% в случае выхода из союза

Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз в марте 2025 года. 29 мая 2026-го в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указали на необходимость проведения в Армении референдума с вопросом о вставшем выборе: вступление в ЕС или дальнейшее пребывание в составе ЕАЭС.