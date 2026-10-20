В ЕАЭС спрогнозировали падение ВВП Армении на 15,6% в случае выхода из союза
Представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправсовете подсчитали «цену» возможного приостановления членства Армении в ЕАЭС для этой страны. Согласно опубликованному ими 20 октября докладу, в случае реализации такого сценария армянский ВВП сократится на 15,6%, потребление — на 14,6%, а товарооборот с партнерами по «пятерке» — на 55,6%.
Парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз в марте 2025 года. 29 мая 2026-го в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указали на необходимость проведения в Армении референдума с вопросом о вставшем выборе: вступление в ЕС или дальнейшее пребывание в составе ЕАЭС.
«На двух стульях усидеть не удастся, это совершенно точно»,— характеризовал ранее ситуацию курирующий связи с ЕАЭС российский вице-премьер Алексей Оверчук. В представленном докладе дается обоснование такой позиции — для Армении единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов перестанет функционировать.