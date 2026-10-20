Лавров: США и Россия в лучшем случае останутся конкурентами

«Что администрация Дональда Трампа? Почитайте, что они говорят. Тот же (министр финансов США.— “Ъ”) Скотт Бессент что про нас говорит. Что говорит Элбридж Колби, замминистра по военно-политическим вопросам в Пентагоне,— сказал господин Лавров. — У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем».