Лавров: США и Россия в лучшем случае останутся конкурентами
Россия «не ожидает чуда» от сотрудничества с США. Соединенные Штаты останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
«Что администрация Дональда Трампа? Почитайте, что они говорят. Тот же (министр финансов США.— “Ъ”) Скотт Бессент что про нас говорит. Что говорит Элбридж Колби, замминистра по военно-политическим вопросам в Пентагоне,— сказал господин Лавров. — У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем».
Министр утверждает, что США не готовы к честной конкуренции. Поэтому он призвал не восхищаться решением американского президента Дональда Трампа не применять закон о санкциях против России. «Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести»,— добавил господин Лавров.
18 октября Дональд Трамп отложил на 60 дней введение закона об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров. Новое решение президент США будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами.