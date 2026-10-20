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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Лавров: США и Россия в лучшем случае останутся конкурентами

Россия «не ожидает чуда» от сотрудничества с США. Соединенные Штаты останутся для России в лучшем случае конкурентами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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«Что администрация Дональда Трампа? Почитайте, что они говорят. Тот же (министр финансов США.— “Ъ”) Скотт Бессент что про нас говорит. Что говорит Элбридж Колби, замминистра по военно-политическим вопросам в Пентагоне,— сказал господин Лавров. — У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем».
Министр утверждает, что США не готовы к честной конкуренции. Поэтому он призвал не восхищаться решением американского президента Дональда Трампа не применять закон о санкциях против России. «Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести»,— добавил господин Лавров.
18 октября Дональд Трамп отложил на 60 дней введение закона об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров. Новое решение президент США будет принимать уже после выборов в Конгресс США и декабрьского саммита G20 в Майами.
Подробности — в материале «Санкции попали в ад».