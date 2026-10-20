Минкульт сможет запрещать набор на творческие специальности в непрофильных вузах
Минкультуры получит право вето на открытие творческих специальностей в вузах
Правительство по поручению президента разработало законопроект, который дает Министерству культуры право запрещать непрофильным вузам открывать набор на творческие специальности. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с руководителями образовательных организаций в области искусств.
«Если Министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»). Она допустила, что Госдума примет законопроект уже осенью, а сам закон вступит в силу в 2027 году.
Решение, по словам Татьяны Голиковой, назрело уже давно. Вице-премьер отметила, что оно связано с качеством подготовки кадров.
С ноября 2025 года правительство регулирует число мест в вузах по договорам о платном обучении. Всего в перечень вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 программ специалитета. Среди них — архитектура, психология, журналистика, медиакоммуникации, филология, лингвистика.