Конституционный суд разрешил юристам взыскивать расходы с проигравшей стороны
Конституционный суд (КС) разрешил юристам напрямую взыскивать стоимость своих услуг с проигравшей стороны. Это можно делать посредством переуступки прав на взыскание судебных расходов, следует из решения КС по жалобе адвоката Оксаны Феофиловой, которое опубликовано 20 октября.
По мнению эксперта, такое решение повышает доступность правосудия: человек, даже не имея средств на представителя, получает возможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью.
Как следует из материалов дела, в 2020 году адвокат из Белгородской области Оксана Феофилова заключила соглашение об оказании юридических услуг при разделе имущества. Денег на оплату таких услуг у ее доверителя не было, поэтому в счет оплаты он передал адвокату право требования к ответчику о возмещении понесенных им расходов по судебному делу — в том случае, если суд их удовлетворит (что, собственно, и произошло).
Однако взыскать свой гонорар с ответчика заявительнице не удалось: суды решили, что раз истец денег адвокату не платил, то, следовательно, нельзя считать, что он понес расходы. Чтобы адвокат смогла реализовать уступленное ей право на возмещение в качестве таких расходов стоимости ее юридических услуг, клиент сперва должен фактически выплатить ей вознаграждение за эти услуги, посчитали судьи.