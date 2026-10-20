Конституционный суд разрешил юристам взыскивать расходы с проигравшей стороны

Как следует из материалов дела, в 2020 году адвокат из Белгородской области Оксана Феофилова заключила соглашение об оказании юридических услуг при разделе имущества. Денег на оплату таких услуг у ее доверителя не было, поэтому в счет оплаты он передал адвокату право требования к ответчику о возмещении понесенных им расходов по судебному делу — в том случае, если суд их удовлетворит (что, собственно, и произошло).