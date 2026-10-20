Стартовал новый конкурс за звание «Молодежная столица России»
За статус «Молодежной столицы-2027» поборется 21 город, в том числе миллионные Санкт-Петербург, Краснодар и Уфа, сообщило 20 октября Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Присуждение этого звания подразумевает круглогодичное проведение в городе тематических мероприятий под патронажем организатора конкурса.
Наличие почетного статуса приносит региону очевидные имиджевые и ресурсные преимущества, а также приток молодых кадров, считают опрошенные “Ъ” эксперты. В этом году статус присвоят в пятый раз: ранее «молодежными столицами» побывали Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024), Омск и Пермь (2025) и Смоленск (2026).
По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, в этом году «лицом» заявок городов-номинантов станут «молодежные команды», которые «отражают его экономику, культуру и возможности для молодых людей». Они подготовят видеовизитки с ответом на вопрос: «Почему именно в нашем городе сегодня хочется провести молодость?» Поддержать заявку смогут и простые горожане, рассказав в соцсетях, почему именно их город достоин особого статуса (за разнообразие контента участники получат дополнительные баллы).