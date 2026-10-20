Стартовал новый конкурс за звание «Молодежная столица России»

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, в этом году «лицом» заявок городов-номинантов станут «молодежные команды», которые «отражают его экономику, культуру и возможности для молодых людей». Они подготовят видеовизитки с ответом на вопрос: «Почему именно в нашем городе сегодня хочется провести молодость?» Поддержать заявку смогут и простые горожане, рассказав в соцсетях, почему именно их город достоин особого статуса (за разнообразие контента участники получат дополнительные баллы).