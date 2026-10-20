Василий Бархатов представил в Вене оперы Цемлинского и Бартока
Венская государственная опера открыла сезон постановкой двух одноактных опер — «Флорентийской трагедии» (1917) Александра фон Цемлинского и «Замка герцога Синяя Борода» Белы Бартока (1911). Оба произведения поставил Василий Бархатов. Российский режиссер придумал для них единый сквозной сюжет — немного ироничный, немного гиньольный, но неожиданный и современный.
Пока звучит увертюра к опере Цемлинского, на черный занавес проецируются почеркушки — листки из блокнота психотерапевта. Мол, новый случай — Бьянка С., 35 лет, брак зашел в тупик, секса нет, общих интересов с мужем нет. Надо бы попробовать парную терапию.
Разумеется, никаких терапевтов сюжет «Флорентийской трагедии» вообще-то не предусматривает: драматический набросок Оскара Уайльда, превращенный в либретто, изображает любовный треугольник в декорациях возрожденческой Италии. Есть Симоне, богатый торговец тканями, есть его молодая жена Бьянка, и оба еле терпят друг друга.
Придя как-то вечером домой, Симоне обнаруживает у жены любовника — молодого хлыща Гвидо Барди, сына флорентийского правителя. И рассыпается перед соперником мелким бесом, но потом, после бесконечного издевательского угодничания, вызывает его на поединок и в конце концов душит. Следует один из самых обескураживающих финалов в оперной литературе модернизма. Над трупом любовника Бьянка с восторгом спрашивает у мужа: «Почему ты не говорил мне, что ты такой сильный?» Тот отвечает вопросом: «Почему ты не говорила мне, что ты так прекрасна?» Поцелуй, экстатический аккорд, занавес.