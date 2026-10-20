Василий Бархатов представил в Вене оперы Цемлинского и Бартока

Придя как-то вечером домой, Симоне обнаруживает у жены любовника — молодого хлыща Гвидо Барди, сына флорентийского правителя. И рассыпается перед соперником мелким бесом, но потом, после бесконечного издевательского угодничания, вызывает его на поединок и в конце концов душит. Следует один из самых обескураживающих финалов в оперной литературе модернизма. Над трупом любовника Бьянка с восторгом спрашивает у мужа: «Почему ты не говорил мне, что ты такой сильный?» Тот отвечает вопросом: «Почему ты не говорила мне, что ты так прекрасна?» Поцелуй, экстатический аккорд, занавес.