Терпенье и труп

Благо и Венские филармоники под управлением маэстро Алтыноглу играют Бартока всерьез увлеченно, и у Асмик Григорян здесь серьезная и эффектная работа, что вокальная, что актерская. Есть нечто подкупающе достоверное в том, как игра двух артистов и аккуратные видео Роланда Хорвата изображают постепенное извлечение скелетов из супружеских шкафов, органично откликаясь на образность музыки. Слово за слово все доходит до главной беды и главного катарсиса: оказывается, чета героев некогда потеряла ребенка, и открытие шестой двери («озеро слез») застает их в опустевшей детской. Намаявшись от травм, ссор, надрыва, супруги в конце концов просто выдыхают — и, спрятав тело незадачливого психоаналитика, мирно укладываются в постель, как уставшие от баловства дети. И кажется, никогда еще опера Бартока не получала такого хотя бы условно благополучного в житейском смысле финала.