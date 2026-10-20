ВЦИОМ: большинство родителей школьников не верят в поступление без репетиторов
Меньше трети родителей школьников полагают, что поступить в вуз можно без занятий с репетиторами. К таким выводам пришли в Аналитическом центре ВЦИОМ. 35% опрошенных уже обращались к услугам частных преподавателей — и половина из них оценила расходы на такие занятия как высокие и очень высокие.
Эксперты замечают, что спрос на репетиторов последние несколько лет принципиально не меняется, однако считают его слишком высоким и указывают, что поступить в сильные вузы на популярные специальности без дополнительных уроков практически невозможно.
Чтобы повысить успеваемость ребенка, опрошенные чаще всего прибегали к услугам репетиторов, самостоятельно занимались с ним или записывали его на факультативные занятия прямо в школе. Об удаленных групповых занятиях и онлайн-школах ВЦИОМ не спрашивал.
Среди родителей, обращавшихся к репетиторам, 56% пользовались их услугами сразу по нескольким предметам. Более того, половина (49%) отметила, что оплата таких занятий оказывала сильную финансовую нагрузку на семейный бюджет.