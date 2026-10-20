ВЦИОМ: большинство родителей школьников не верят в поступление без репетиторов

Меньше трети родителей школьников полагают, что поступить в вуз можно без занятий с репетиторами. К таким выводам пришли в Аналитическом центре ВЦИОМ. 35% опрошенных уже обращались к услугам частных преподавателей — и половина из них оценила расходы на такие занятия как высокие и очень высокие.