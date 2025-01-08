Сестра Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии

Энн Альтман, сестра генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, обвинила его в регулярном сексуальном насилии. Иск был подан в окружной суд штата Миссури.

Согласно исковому заявлению, Сэм Альтман подвергал свою младшую сестру сексуальному насилию «по несколько раз в неделю» в их родном доме в Клейтоне. Энн утверждает, что все началось, когда Сэму было 12 лет, а ей самой — 3 года, и продолжалось в течение нескольких лет.

Энн Альтман уже не в первый раз обвиняет брата в изнасилованиях, однако впервые подала заявление в суд.

«Энни сделала крайне оскорбительные и абсолютно лживые заявления о нашей семье, и особенно о Сэме,— говорится в совместном заявлении Сэма Альтмана, его братьев и матери, опубликованном в соцсети X.— Ранее мы не отвечали на эти заявления публично из уважения к ее частной жизни и нашей собственной. Однако теперь она подала в суд на Сэма, и мы считаем, что у нас нет иного выбора, кроме как выступить с ответным заявлением».

Семья назвала утверждения Энн Альтман «абсолютной неправдой», а также заявила, что Энн страдает от психического расстройства, отказывается от лечения и «набрасывается на родных, которые пытаются ей помочь».

Кирилл Сарханянц