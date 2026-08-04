Липецкий «Моторинвест» снова добился признания решения таможни незаконным

Арбитражный суд Московского округа при повторном рассмотрении иска липецкого ООО «Моторинвест» снова признал решение Центральной акцизной таможни незаконным. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник «Моторинвеств» на участке сварки автомобилей в Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сотрудник «Моторинвеств» на участке сварки автомобилей в Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о решении, согласно которому Центральная акцизная таможня классифицировала 59 собранных на предприятии машин Voyah как гибриды, которые могут обеспечивать привод как от электродвигателя, так и от двигателя внутреннего сгорания. «Моторинвест» же подавал в таможенный орган заявление, где утверждалось, что автомобили приводятся в движение только электродвигателем.

В ноябре 2024 года на сторону предприятия встал Арбитражный суд Москвы, в феврале 2025-го — 19-й арбитражный апелляционный суд. Однако в июне 2025 года Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу таможни и отменил решения предыдущих инстанций, а также отправил дело на новое рассмотрение. В октябре 2025 года по нему назначили судебную экспертизу, из-за чего разбирательство приостанавливалось до начала декабря. После этого заседание неоднократно откладывали.

Кроме того, «Моторинвест» продолжает добиваться признания незаконными решений Воронежской таможни о доначислении таможенных платежей и пени на общую сумму 6 млн руб. Эту сумму компании дополнительно назначили за ввоз задних фонарей марки Evolute из Китая. В октябре 2025 года первая инстанция поддержала позицию таможни, в феврале 2026-го это решение утвердила апелляция. В июне кассация частично изменила его и направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области. Ближайшее заседание по нему запланировано на 18 августа.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электрокаров и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. На сайте предприятия к продаже предлагают электрокары i-JOY, i-SKY, а также гибридный кроссовер i-SPACE.

Алина Морозова