«Красное & Белое» пересматривает механизм принятия поставок продукции

В «Красном & Белом» подтвердили “Ъ”, что сейчас работают над обновлением системы логистики и хранения продукции. «Мы тестируем разные подходы для сокращения объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе. Это должно ускорить доставку товаров в магазины»,— отметили в сети. Там пояснили, что новый механизм предусматривает поставки меньшими партиями, но с большей частотой: задача в том, чтобы продукция не оставалась надолго в распределительном центре.