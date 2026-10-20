Основатель Chrono Pay Врублевский рассказал, как сидел с людоедами и крысами
Мосгорсуд отказался направить на новое рассмотрение скандальное уголовное дело основателя платежной системы Chrono Pay Павла Врублевского, получившего десять лет колонии за хищение средств клиентов Сбербанка в размере 535 тыс. руб., отмывание денег, а также неправомерный оборот средств платежей на сумму более 400 млн руб. Слушание в апелляции выдалось эмоциональным. В последнем слове осужденный рассказал, как провел последние четыре с половиной года в СИЗО, назвав пребывание там «режимом железной маски» и сетуя, что ему довелось сидеть с крысами и людоедом. Но это не помогло — приговор признали законным.
Рассмотреть жалобы гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Надежды Акимовой Мосгорсуд не мог с августа — слушания по различным причинам откладывались. За это время Татьяну Акимову успели этапировать в Пермь, где видео-конференц-связь фонила. В вышестоящем суде защитники господ Ведяшкина и Беляева просили смягчить фигурантам наказание, адвокат госпожи Акимовой — подсудимую полностью оправдать, тогда как защитник господина Врублевского требовал вернуть дело на новое рассмотрение.
Как ранее писал “Ъ”, защита обжаловала приговор Хамовнического суда Москвы, который 27 октября 2025 года признал Павла Врублевского и других фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). В деле, в частности, речь шла о краже у 37 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб. с помощью сайтов, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, следствие утверждало, что по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб. Фигуранты причастность к аферам отрицали.
Однако суд счел вину подсудимых доказанной, назначив господину Ведяшкину четыре года, обвиняемым Беляеву и Акимовой — по восемь лет, а Павлу Врублевскому — все десять лет заключения.
На апелляции Павел Врублевский, обращаясь к судьям, попросил прощения за то, что был «излишне эмоционален» в ходе процесса, и объяснил, почему он так себя вел.
Осужденный утверждал, что четыре года и семь месяцев он «сидит в тюрьме примерно в режиме железной маски», сменив за это время три изолятора: «Бутырку», «Кремлевский централ» и «Капотню». Так, по его словам, около трех лет он провел в самой «режимной» тюрьме Москвы — специзоляторе N99/1 («Кремлевский централ»). «Из них полгода я фактически провел в одиночке. Три месяца буквально, а еще три месяца с глухим сокамерником»,— рассказал фигурант. По его словам, полтора года он находился в блоке для пожизненно осужденных, не имея никакого приговора.
«Кое-кто из моих соседей в прошлом ел людей»,— признался бизнесмен, поведав, что во время трехмесячного нахождения в СИЗО №7 («Капотня») он примерно месяц просидел в карцере, отметив там день рождения и Новый год и тяжело переболев пневмонией. «Я содержался в камере с крысами, которые как-то раз пробежались у меня по голове»,— сетовал господин Врублевский. «Вот почему я бываю эмоционален. Любой был бы»,— подытожил он.