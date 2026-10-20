Основатель Chrono Pay Врублевский рассказал, как сидел с людоедами и крысами

Осужденный утверждал, что четыре года и семь месяцев он «сидит в тюрьме примерно в режиме железной маски», сменив за это время три изолятора: «Бутырку», «Кремлевский централ» и «Капотню». Так, по его словам, около трех лет он провел в самой «режимной» тюрьме Москвы — специзоляторе N99/1 («Кремлевский централ»). «Из них полгода я фактически провел в одиночке. Три месяца буквально, а еще три месяца с глухим сокамерником»,— рассказал фигурант. По его словам, полтора года он находился в блоке для пожизненно осужденных, не имея никакого приговора.