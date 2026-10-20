Третьяковская галерея открыла выставку «Русский художник Иван Лубенников»
Третьяковская галерея на Кадашевской набережной открыла выставку «Русский художник Иван Лубенников». Работы Лубенникова хорошо знакомы, например, миллионам пассажиров московского метро, но мало кто из них сможет назвать имя автора.
Иван Лубенников (1951–2021) воспринимал свои работы для метро как выход на огромную аудиторию и возможность творить действительно на века. Возразить тут нечего, можно лишь посетовать, что ему пришлось пожертвовать чуть ли не главным для художника — известностью.
Немногие знают, что именно он придумал мозаичное небо для северного вестибюля станции метро «Маяковского», вдохновившись мозаиками Дейнеки на платформе. И начертал почерком «пролетарского поэта» строчки из его любовной лирики — отбросив в сторону весь гражданско-политический пафос. Лубенников же оформил станцию «Славянский бульвар», украсив ее завитушками под стать ар-нуво. А еще станцию «Сретенский бульвар», где на больших коллажах из травленой стали можно увидеть приметы бульварного кольца: деревья, прохожих, церкви и памятники — от Гоголя до Грибоедова.