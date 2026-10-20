Третьяковская галерея открыла выставку «Русский художник Иван Лубенников»

Немногие знают, что именно он придумал мозаичное небо для северного вестибюля станции метро «Маяковского», вдохновившись мозаиками Дейнеки на платформе. И начертал почерком «пролетарского поэта» строчки из его любовной лирики — отбросив в сторону весь гражданско-политический пафос. Лубенников же оформил станцию «Славянский бульвар», украсив ее завитушками под стать ар-нуво. А еще станцию «Сретенский бульвар», где на больших коллажах из травленой стали можно увидеть приметы бульварного кольца: деревья, прохожих, церкви и памятники — от Гоголя до Грибоедова.