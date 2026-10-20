Правительство введет плату за регистрацию поверки измерительных приборов
Правительство намерено ввести для метрологических компаний плату за внесение данных о результатах поверки измерительных приборов в специализированную информационную систему. Сумма будет зависеть от «происхождения» такого оборудования — в случае с зарубежными приборами ее размер будет заметно выше.
Ожидается, что платежи будут приносить в бюджет по 6,7 млрд руб. в год. Средства пойдут на развитие отечественной метрологии и снижение зависимости от зарубежного оборудования — в «критических» отраслях сейчас фиксируется дефицит российских приборов.
Речь идет об измерительных приборах, применяемых бизнесом для контроля за качеством продукции и безопасностью производства. Владельцы таких приборов обязаны проводить их поверку с помощью специализированных организаций с тем, чтобы определить погрешность оборудования и установить, соответствует ли оно метрологическим требованиям.
Для подтверждения возможности дальнейшего использования приборов данные о результатах поверки передаются через госинформсистему Росстандарта «Аршин». Сейчас подача этих сведений бесплатна.