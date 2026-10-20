Правительство введет плату за регистрацию поверки измерительных приборов

Речь идет об измерительных приборах, применяемых бизнесом для контроля за качеством продукции и безопасностью производства. Владельцы таких приборов обязаны проводить их поверку с помощью специализированных организаций с тем, чтобы определить погрешность оборудования и установить, соответствует ли оно метрологическим требованиям.