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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
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Скидки на российскую нефть для Китая сократились до 5,2% в августе

Разрыв между средней ценой нефти из РФ и от остальных поставщиков в китайском импорте в августе сократился до 5,2% после 15,6% в июле, следует из октябрьского мониторинга Института Гайдара (ИЭП).
Как отмечают авторы обзора Александр Кнобель и Александр Фиранчук, причины увеличения дисконта на российскую нефть для Китая менялись. В декабре 2025 года, когда он достигал 14%, ужесточение санкций в отношении РФ привело к сокращению поставок в Индию и перенаправлению части объемов в Китай.
К марту 2026-го разрыв почти полностью исчез и составлял всего 0,4%. Однако летом он вновь вырос (см. график) из-за дефицита ближневосточной нефти при поставках в страны Азии: конкурирующие сорта дорожали быстрее российской нефти.
Подробнее читайте в материале «Ъ».