Скидки на российскую нефть для Китая сократились до 5,2% в августе

Как отмечают авторы обзора Александр Кнобель и Александр Фиранчук, причины увеличения дисконта на российскую нефть для Китая менялись. В декабре 2025 года, когда он достигал 14%, ужесточение санкций в отношении РФ привело к сокращению поставок в Индию и перенаправлению части объемов в Китай.