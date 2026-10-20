Скидки на российскую нефть для Китая сократились до 5,2% в августе
Разрыв между средней ценой нефти из РФ и от остальных поставщиков в китайском импорте в августе сократился до 5,2% после 15,6% в июле, следует из октябрьского мониторинга Института Гайдара (ИЭП).
Как отмечают авторы обзора Александр Кнобель и Александр Фиранчук, причины увеличения дисконта на российскую нефть для Китая менялись. В декабре 2025 года, когда он достигал 14%, ужесточение санкций в отношении РФ привело к сокращению поставок в Индию и перенаправлению части объемов в Китай.
К марту 2026-го разрыв почти полностью исчез и составлял всего 0,4%. Однако летом он вновь вырос (см. график) из-за дефицита ближневосточной нефти при поставках в страны Азии: конкурирующие сорта дорожали быстрее российской нефти.