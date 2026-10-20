Красноярские депутаты предлагают упростить правила охоты на бурых медведей
Законодательное собрание Красноярского края направило обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой упростить правила охоты на бурого медведя. Обращение в адрес Александра Козлова было принято на заседании заксобрания 20 октября единогласно. Депутаты просят увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя (с нынешних 30 до 90 дней и более), а также исключить зверя из перечня видов, охота на которые ограничена лимитами. Перечень оснований для принятия решения об отстреле медведей, по мнению парламентариев, должен быть дополнен нормой о превышении максимально возможной численности хищников. Наконец, предлагается узаконить вынужденный отстрел животных при непосредственной угрозе для человека. Эти меры помогут предотвратить нападения медведей на людей, считают в заксобрании.
Предложения министру направлены на фоне нашествия медведей на востоке страны. В Минприроды связывают это явление с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком. Представители министерства собирают идеи с регионов, как изменить законы об охоте, чтобы можно было активнее отстреливать хищников.
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин пожаловался, что нормативы охотничьих ресурсов установлены еще приказом Минприроды от 2020 года, утратили силу в 2022 году и в этих условиях «проведение мероприятий по регулированию численности медведей не может носить системный плановый характер». «Меры реализуются на локальном уровне и ориентированы на оперативное разрешение конфликтных ситуаций»,— добавил чиновник.