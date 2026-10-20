Красноярские депутаты предлагают упростить правила охоты на бурых медведей

Законодательное собрание Красноярского края направило обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову с просьбой упростить правила охоты на бурого медведя. Обращение в адрес Александра Козлова было принято на заседании заксобрания 20 октября единогласно. Депутаты просят увеличить срок действия разрешения на добычу бурого медведя (с нынешних 30 до 90 дней и более), а также исключить зверя из перечня видов, охота на которые ограничена лимитами. Перечень оснований для принятия решения об отстреле медведей, по мнению парламентариев, должен быть дополнен нормой о превышении максимально возможной численности хищников. Наконец, предлагается узаконить вынужденный отстрел животных при непосредственной угрозе для человека. Эти меры помогут предотвратить нападения медведей на людей, считают в заксобрании.