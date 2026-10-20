Глава Пентагона Пит Хегсет провел встречу с Нетаньяху в Израиле
Глава Пентагона Пит Хегсет 19 октября нанес необъявленный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с находящимися там американскими военнослужащими. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг Ирана.
По одной из версий, Нетаньяху настоятельно предлагает американскому руководству нанести совместный удар по Исламской Республике — и сделать это еще до начала запланированных на 27 октября выборов в Кнессет. Впрочем, сам израильский премьер это отрицает.
Визит Пита Хегсета был неожиданным — в том числе и для высшего руководства Израиля. Биньямин Нетаньяху, который планировал вечером в понедельник посетить футбольный матч между клубами «Бейтар» и «Маккаби» на иерусалимском стадионе «Тедди», был вынужден внести коррективы в свой график. Его кортеж сначала отправился в аэропорт Бен-Гурион, откуда премьер-министр вылетел в сторону Увды — расположенной на юге страны авиабазы израильских ВВС, где дислоцированы американские самолеты и военный персонал.