Страховые компании хотят отменить выплаты по не страховым случаям

Страховые компании подготовили законопроект, который исключит возможность для судов обязывать их производить выплаты по случаям, не являющимся страховыми по договору. Как отмечают юристы и участники рынка, эта проблема обострилась, в частности, в связи с ростом в несколько раз споров, связанных с прилетами БПЛА. В случае принятия таких поправок это позволит упростить оценку рисков и повысить предсказуемость убытков.