Страховые компании хотят отменить выплаты по не страховым случаям
Страховые компании подготовили законопроект, который исключит возможность для судов обязывать их производить выплаты по случаям, не являющимся страховыми по договору. Как отмечают юристы и участники рынка, эта проблема обострилась, в частности, в связи с ростом в несколько раз споров, связанных с прилетами БПЛА. В случае принятия таких поправок это позволит упростить оценку рисков и повысить предсказуемость убытков.
По словам собеседника “Ъ” на страховом рынке, сейчас законопроект находится на согласовании в ЦБ и Минфине. Его внесение в Госдуму планируется до конца этого года через депутатов, отмечает другой собеседник “Ъ”.
В частности, предлагается дополнить статью о страховом риске и страховом случае пунктом, согласно которому страховщик может ограничить договор перечислением событий, не рассматриваемых как страховой риск. В их число могут входить события, наступление которых «обусловлено действиями или бездействием страхователя или выгодоприобретателя», в том числе нарушением обязательных требований.
В Банке России отмечают, что положительно оценивают идею о конкретизации всех включенных в страховое покрытие рисков. «Страховщик при заключении договора страхования должен четко понимать, при каких обстоятельствах нужно будет выплатить возмещение и какую сумму. Эта информация учитывается при расчете страховой премии»,— отмечает регулятор.