С января по август текущего года доля Ozon в продажах крупных селлеров на маркетплейсах выросла почти до 60%, следует из данных MPStats Data. Так, в январе 57,54% продаж в сегменте приходилось на Wildberries, 42,46% — на Ozon. В августе же доля Wildberries сократилась до 41,71%, а у Ozon выросла до 58,29%. В исследование вошли крупнейшие в своих товарных категориях продавцы: аналитики отобрали по 200 селлеров с самой высокой выручкой на Wildberries и Ozon в каждой из десяти категорий за январь—август 2026 года. Среди категорий — дом и мебель, одежда и обувь, продукты, электроника и бытовая техника и другие. Итоговая база составила 2,97 тыс. бизнесов. Данные подтверждают в рекламном агентстве Mafia Agency.