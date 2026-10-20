В Душанбе прошел Совет глав правительств стран ШОС
По итогам состоявшегося 20 октября в Душанбе заседания Совета глав правительств государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписан пакет документов по развитию транспортного и инвестиционного сотрудничества. Как показала состоявшаяся в ходе заседания дискуссия, рост товарооборота между странами объединения пока не сопровождается сопоставимым расширением инвестиционных связей и развитием общей финансовой инфраструктуры, а сложности с трансграничными платежами и таможенным оформлением продолжают сдерживать взаимодействие бизнеса.
Товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил 30 трлн руб., а за половину 2026 года к сопоставимому периоду вырос еще на 18%, сообщил на заседании Совета глав правительств этой организации премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что большинство расчетов уже осуществляется в национальных валютах и что правительства стран-участниц намерены продолжать упрощать экспортно-импортные операции и увеличивать в торговле долю товаров с высокой добавленной стоимостью.
Упрощение торговых процедур, судя по заявлениям сторон, действительно необходимо. На заседании представители сразу нескольких государств обратили внимание на то, что для бизнеса значение имеют не только новые транспортные маршруты, но и скорость прохождения границ, предсказуемость сроков доставки и возможность своевременно получить платеж.