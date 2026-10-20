В Душанбе прошел Совет глав правительств стран ШОС

Товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил 30 трлн руб., а за половину 2026 года к сопоставимому периоду вырос еще на 18%, сообщил на заседании Совета глав правительств этой организации премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что большинство расчетов уже осуществляется в национальных валютах и что правительства стран-участниц намерены продолжать упрощать экспортно-импортные операции и увеличивать в торговле долю товаров с высокой добавленной стоимостью.