Спрос на сталь в России в 2026 году может снизиться на 0,5% год к году
Внутренний спрос на сталь в России в 2026 году может снизиться на 0,5% год к году, сообщила «Северсталь» в отчетности за третий квартал. Таким образом, объем потребления металла в этом году может составить около 38,7 млн тонн против 38,9 млн тонн годом ранее. Это соответствует уровню 2016 года, но ниже, чем в 2017–2024 годах.
Ранее компания ожидала снижения потребления металла в 2026 году на 7%. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что прогноз улучшен с учетом частичной реализации отложенного спроса в третьем квартале. Но, добавил топ-менеджер, рынку пока не удается восстановить утраченные объемы после снижения потребления в 2025 году на 14%. В четвертом квартале, прокомментировал господин Шевелев, ожидается сезонное охлаждение спроса и рынок остается ниже уровней, предшествовавших спаду. За девять месяцев 2026 года спрос на сталь вырос примерно на 1% год к году, оценивает «Северсталь».