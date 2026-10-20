Внутренний спрос на сталь в России в 2026 году может снизиться на 0,5% год к году, сообщила «Северсталь» в отчетности за третий квартал. Таким образом, объем потребления металла в этом году может составить около 38,7 млн тонн против 38,9 млн тонн годом ранее. Это соответствует уровню 2016 года, но ниже, чем в 2017–2024 годах.