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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

«СМУ-90» и «Россошанское ДРСУ №1» отремонтируют воронежские дороги за 1 млрд

09.10.2026, 13:47
Министерство дорожной деятельности Воронежской области подвело итоги двух электронных конкурсов на ремонт региональных автодорог в муниципальных районах. Контракты заключены по начальным ценам — их общая стоимость составила 1,1 млрд руб. Подрядчиками стали местные компании — единственные участники торгов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый контракт стоимостью 530 млн руб. достался ООО «Россошанское ДРСУ №1». Подрядчик отремонтирует три участка трасс в Россошанском и Кантемировском районах:

  • «Воронеж — Луганск» — Криничное — Первомайское — Ивановка в Россошанском районе;

  • Россошь — Нижний Карабут в Россошанском районе;

  • участок Кантемировка — Новомарковка в Кантемировском районе.

По условиям соглашения россошанской компании предстоит уложить новое основание дорожной одежды, установить бортовой камень, обустроить искусственные неровности и нанести дорожную разметку. Гарантийные обязательства подрядчика варьируются от одного года до восьми лет в зависимости от вида выполненных работ.
Контракт стоимостью 580 млн руб. получило воронежское ООО «СМУ-90». Подрядчику предстоит отремонтировать четыре участка трасс:

  • «М-4 “Дон”» — Малая Приваловка — граница Липецкой области (Верхнехавский район);

  • Верхняя Хава — Малый Самовец (Верхнехавский район);

  • «Воронеж — Нововоронеж» — «Воронеж — Луганск» (Каширский район);

  • «Курск — Борисоглебск» — Панино — Эртиль (Панинский район).

Помимо дорожных работ, техническое задание включает сопутствующее обустройство инфраструктуры: монтаж автономных светофоров, установку металлического барьерного ограждения и новых дорожных знаков. Гарантия на различные виды работ составит от одного года до десяти лет.
Сроки старта ремонта по обоим контрактам будут определяться индивидуальными заданиями заказчика, передать которые подрядчикам планируется до 1 сентября 2027 года. При этом полностью сдать готовые дороги необходимо до 30 ноября 2027 года. Работы будут профинансированы за счет средств регионального и федерального бюджетов.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» зарегистрировано в Россошанском районе Воронежской области в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Владельцы — директор Валерий Ярошев (96,74%) и Елена Ярошева (3,26%). Выручка общества за 2025 год составила 7 млрд, чистая прибыль — 114 млн руб.

ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор — Александр Сотников. Учредителями в равных долях являются Айк Агаронян и Вардан (Айкович) Агаронян. Выручка компании в 2025 году достигла 10 млрд, чистая прибыль — 272 млн руб.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское министерство дорожной деятельности объявило поиск подрядчика для девятой очереди ремонта дорог в восьми районах. Начальная цена контракта составляет 217,2 млн руб. Итоги торгов подведут 12 октября.

Кабира Гасанова