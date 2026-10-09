«СМУ-90» и «Россошанское ДРСУ №1» отремонтируют воронежские дороги за 1 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» зарегистрировано в Россошанском районе Воронежской области в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Владельцы — директор Валерий Ярошев (96,74%) и Елена Ярошева (3,26%). Выручка общества за 2025 год составила 7 млрд, чистая прибыль — 114 млн руб.

ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор — Александр Сотников. Учредителями в равных долях являются Айк Агаронян и Вардан (Айкович) Агаронян. Выручка компании в 2025 году достигла 10 млрд, чистая прибыль — 272 млн руб.