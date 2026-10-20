Суд во Флориде выдал ордер на арест Кастро
Суд в американском штате Флорида выдал ордер на арест Рауля Кастро — бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, обвиняемого в преступлении 30-летней давности. 95-летнего Рауля Кастро вряд ли удастся доставить в американскую тюрьму, однако решение суда лежит в русле политики США по усилению давления на Кубу с целью ее полной изоляции.
Поводом для выдачи ордера на арест Рауля Кастро стал инцидент 1996 года, когда кубинские истребители «МиГ» сбили два легкомоторных американских самолета Cessna 337 над Флоридским проливом. В результате атаки погибли четыре человека — три гражданина США кубинского происхождения и один гражданин Кубы, который был постоянным резидентом США.
Рауль Кастро тогда занимал должность министра Революционных вооруженных сил, и, по версии американского следствия, отдал приказ на уничтожение самолетов. Во Флориде исторически проживают кубинцы, которые оппозиционно настроены к действующим властям Кубы.