Суд во Флориде выдал ордер на арест Кастро

Поводом для выдачи ордера на арест Рауля Кастро стал инцидент 1996 года, когда кубинские истребители «МиГ» сбили два легкомоторных американских самолета Cessna 337 над Флоридским проливом. В результате атаки погибли четыре человека — три гражданина США кубинского происхождения и один гражданин Кубы, который был постоянным резидентом США.