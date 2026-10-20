Ярославского чемпиона Европы по боксу наградили знаком Мельгунова
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил чемпиону Европы по боксу Вячеславу Рогозину и его тренерам Андрею Баченину и Валентину Дубенскому Почетные знаки Алексея Петровича Мельгунова. Об этом глава региона сообщил в своем канале в «Макс».
Вячеславу Рогозину 20 лет. Он представляет спортивную школу олимпийского резерва №20. В сентябре 2026 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом Европы в весовой категории до 55 кг. В финале турнира в Софии он победил англичанина Абдулрахмана Бертона единогласным решением судей.
В 2025 году Рогозин выиграл чемпионат России и завоевал серебро чемпионата мира, а в марте 2026 года стал обладателем Кубка России. На встрече с губернатором также обсудили дальнейшие планы спортсмена — поединки с американскими боксерами и подготовку к олимпийскому отбору.