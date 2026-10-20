Ярославского чемпиона Европы по боксу наградили знаком Мельгунова

В 2025 году Рогозин выиграл чемпионат России и завоевал серебро чемпионата мира, а в марте 2026 года стал обладателем Кубка России. На встрече с губернатором также обсудили дальнейшие планы спортсмена — поединки с американскими боксерами и подготовку к олимпийскому отбору.