Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Домашний интернет в Воронеже вошел в топ-5 самых дешевых в России

Воронеж вошел в топ-5 городов-миллионников России с самым дешевым домашним интернетом, заняв четвертую строчку рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по выбору провайдеров «ДомИнтернет» за сентябрь 2026 года.

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Купить фото
Средняя стоимость проводного интернета (на тарифах со скоростью от 100 Мбит/с) в Воронеже составляет 613 руб. в месяц, что на 9,9% ниже среднероссийского показателя (680 руб.). Первые три места в перечне заняли Казань (454 руб.), Челябинск (466 руб.) и Уфа (611 руб.), а пятой стала Москва (625 руб.). Для сравнения, самыми дорогими городами-миллионниками аналитики признали Волгоград (897 руб.), Пермь (882 руб.) и Екатеринбург (850 руб.).
При этом авторы исследования зафиксировали в Воронеже опережающие темпы роста цен: за последний год домашний интернет в городе подорожал на 8%, что вдвое выше среднего показателя по стране (4%). Более заметный рост среди городов топ-5 отмечен только в Москве (+9%).
Минимальная стоимость тарифа в Воронеже сейчас зафиксирована на уровне 450 руб. в месяц (предложение «Мегафона»). Аналитики отмечают, что минимальная цена в Воронеже оказалась самой высокой среди всех городов из первой пятерки рейтинга.

Методология исследования учитывала средневзвешенную цену с расчетом «честной цены» — суммы всех расходов абонента за 24 месяца, включая акции, скидки и рост платы после окончания промопериода, разделенной на 24. Самыми дешевыми городами в рейтинге стали Казань и Челябинск — там тарифы за год даже немного снизились (на 1%). Разброс цен по стране эксперты объясняют уровнями конкуренции, плотностью застройки и затратами на инфраструктуру.

За девять месяцев 2026 года крупный бизнес Курской области нарастил вложения в развитие инфраструктуры высокоскоростного проводного интернета на 45% относительно аналогичного периода прошлого года.
Кабира Гасанова