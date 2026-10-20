Домашний интернет в Воронеже вошел в топ-5 самых дешевых в России

Методология исследования учитывала средневзвешенную цену с расчетом «честной цены» — суммы всех расходов абонента за 24 месяца, включая акции, скидки и рост платы после окончания промопериода, разделенной на 24. Самыми дешевыми городами в рейтинге стали Казань и Челябинск — там тарифы за год даже немного снизились (на 1%). Разброс цен по стране эксперты объясняют уровнями конкуренции, плотностью застройки и затратами на инфраструктуру.