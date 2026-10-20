Домашний интернет в Воронеже вошел в топ-5 самых дешевых в России
Воронеж вошел в топ-5 городов-миллионников России с самым дешевым домашним интернетом, заняв четвертую строчку рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по выбору провайдеров «ДомИнтернет» за сентябрь 2026 года.
Средняя стоимость проводного интернета (на тарифах со скоростью от 100 Мбит/с) в Воронеже составляет 613 руб. в месяц, что на 9,9% ниже среднероссийского показателя (680 руб.). Первые три места в перечне заняли Казань (454 руб.), Челябинск (466 руб.) и Уфа (611 руб.), а пятой стала Москва (625 руб.). Для сравнения, самыми дорогими городами-миллионниками аналитики признали Волгоград (897 руб.), Пермь (882 руб.) и Екатеринбург (850 руб.).
При этом авторы исследования зафиксировали в Воронеже опережающие темпы роста цен: за последний год домашний интернет в городе подорожал на 8%, что вдвое выше среднего показателя по стране (4%). Более заметный рост среди городов топ-5 отмечен только в Москве (+9%).
Минимальная стоимость тарифа в Воронеже сейчас зафиксирована на уровне 450 руб. в месяц (предложение «Мегафона»). Аналитики отмечают, что минимальная цена в Воронеже оказалась самой высокой среди всех городов из первой пятерки рейтинга.
Методология исследования учитывала средневзвешенную цену с расчетом «честной цены» — суммы всех расходов абонента за 24 месяца, включая акции, скидки и рост платы после окончания промопериода, разделенной на 24. Самыми дешевыми городами в рейтинге стали Казань и Челябинск — там тарифы за год даже немного снизились (на 1%). Разброс цен по стране эксперты объясняют уровнями конкуренции, плотностью застройки и затратами на инфраструктуру.
За девять месяцев 2026 года крупный бизнес Курской области нарастил вложения в развитие инфраструктуры высокоскоростного проводного интернета на 45% относительно аналогичного периода прошлого года.