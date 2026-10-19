В США выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
Судья во Флориде подписала ордер на арест 95-летнего бывшего кубинского лидера Рауля Кастро по делу об уничтожении двух самолетов с гуманитарной помощью в 1996 году. Об этом сообщает телеканал NBC6 в Майами.
Два легкомоторных самолета Cessna 337, принадлежавшие некоммерческой организации «Братья во спасение», были сбиты кубинскими ВВС в феврале 1996 года над Флоридским заливом. Они принимали участие в операции по поиску и спасению кубинских беженцев, пытавшихся добраться до США. Погибли четыре человека — три гражданина США и один гражданин Кубы с постоянным видом на жительство в США. По версии США, самолеты были сбиты над международными водами. Представители Кубы заявляли о том, что самолеты нарушили воздушное пространство страны.
20 мая этого года Раулю Кастро, занимавшему во время инцидента пост министра обороны, и пяти другим лицам в США были официально предъявлены обвинения в четырех убийствах, двух случаях уничтожения воздушных судов и заговоре с целью убийства граждан США.
По данным телеканала, генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер намерен 19 октября провести пресс-конференцию, на которой расскажет о развитии ситуации по делу.