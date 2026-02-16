Карточка Pokemon продана на аукционе за рекордные $16,5 млн

Карточка по культовой аниме-франшизе Pokemon продана за рекордные $16 492 000 на торгах аукционного дома Goldin Auction. Как сообщает The Japan Times, это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за коллекционную карточку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Goldin Auctions Фото: Goldin Auctions

Pikachu Illustrator — карточка с иллюстрацией художницы Ацуко Нисиды, которая считается одной из создателей Пикачу,— была разработана для серии конкурсов, проводимых журналом манги CoroCoro Comic в 1998 году. Всего была выпущена 41 карточка: 39 из них вручили победителям конкурса, а еще две были проданы в начале 2020-х годов бывшим сотрудником The Pokemon Company. Для сравнения: только в 2025 году было напечатано более 75 млрд карт Pokemon, поэтому Pikachu Illustrator является одной из самых редких карт, существующих на сегодняшний день.

Продавцом Pikachu Illustrator выступил американский рестлер Логан Пол, купивший ее за $4 млн в 2021 году. Карточка была выставлена на онлайн-аукцион 6 января со стартовой ценой $500 тыс. В ходе прямого эфира финала аукциона господин Пол передал карточку ее новому владельцу — Энтони Скарамуччи-младшему, венчурному инвестору и сыну бывшего директора по коммуникациям Белого дома.

Елизавета Труфанова