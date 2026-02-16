Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Карточка Pokemon продана на аукционе за рекордные $16,5 млн

Карточка по культовой аниме-франшизе Pokemon продана за рекордные $16 492 000 на торгах аукционного дома Goldin Auction. Как сообщает The Japan Times, это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за коллекционную карточку.

Фото: Goldin Auctions

Pikachu Illustrator — карточка с иллюстрацией художницы Ацуко Нисиды, которая считается одной из создателей Пикачу,— была разработана для серии конкурсов, проводимых журналом манги CoroCoro Comic в 1998 году. Всего была выпущена 41 карточка: 39 из них вручили победителям конкурса, а еще две были проданы в начале 2020-х годов бывшим сотрудником The Pokemon Company. Для сравнения: только в 2025 году было напечатано более 75 млрд карт Pokemon, поэтому Pikachu Illustrator является одной из самых редких карт, существующих на сегодняшний день.

Продавцом Pikachu Illustrator выступил американский рестлер Логан Пол, купивший ее за $4 млн в 2021 году. Карточка была выставлена на онлайн-аукцион 6 января со стартовой ценой $500 тыс. В ходе прямого эфира финала аукциона господин Пол передал карточку ее новому владельцу — Энтони Скарамуччи-младшему, венчурному инвестору и сыну бывшего директора по коммуникациям Белого дома.

Елизавета Труфанова

Фотогалерея

Страсти по покемонам

За первыми двумя играми последовали сиквелы. Вселенная «Покемон» стала одной из самых известных в мире. По ней снимали фильмы, аниме, создавались новые игры &lt;BR>На фото: актер Энди Дик с покемоном Пикачу на голове и певица Фейт Хилл на церемонии вручения наград Vogue Fashion Awards в 1999 году

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Фото: Achim Scheidemann / picture alliance / Getty Images

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фото: Toshifumi Kitamura / AFP

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фото: Jeff Christensen / AP

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фото: Jason Reed / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гребенщиков  /  купить фото

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post / AFP

Фото: Amr Alfiky / AP

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Thomas Kienzle / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фото: Marion Vacca / Hans Lucas / AFP

Фото: Alberto Pezzali / AP

Фото: Francisco Seco / AP

