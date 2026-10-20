Кабардино-балкарца осудили за сбыт фальшивых онколекарств в Воронежской области
Через аптечные сети Воронежской области распространялись фальсифицированные лекарства для онкобольных и ВИЧ-инфицированных. По этому делу Шахтинский горсуд Ростовской области приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который более 12 лет скрывался от следствия. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ростовской области.
Также фальшивые лекарства продавали через аптечные сети Москвы, Подмосковья, Кабардино-Балкарии и Ростовской области.
По данным правоохранительных органов, подпольное производство выявили в 2012 году. Участники преступного сообщества закупали в Китае химическое сырье и просроченные препараты, доставляли их в город Шахты Ростовской области и изготавливали фальсификат в квартире и на складе. Упаковку и инструкции для лекарств печатали в типографиях Таганрога.
Основной продукцией были дорогостоящие противоопухолевые средства: в 2012 году одна ампула могла стоить от 5 тыс. до 70 тыс. руб.
В ходе 37 обысков удалось изъять более 700 тыс. единиц фальшивых лекарств, сырье, свыше 2 млн руб. наличными и два грузовых авто. Пятерых участников группировки, включая ее лидера, осудили в 2013–2014 годах на сроки от 5,5 до 15 лет лишения свободы.
Еще один фигурант скрывался в Турции. В марте 2025 года его задержали в аэропорту города Минеральные Воды.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Белгородской области выявила 57 нарушений законодательства в сфере оборота лекарственных средств, в том числе связанных с недостоверными сведениями о препаратах, внесла 28 представлений и возбудила 20 административных дел.