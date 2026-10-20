Кабардино-балкарца осудили за сбыт фальшивых онколекарств в Воронежской области

Через аптечные сети Воронежской области распространялись фальсифицированные лекарства для онкобольных и ВИЧ-инфицированных. По этому делу Шахтинский горсуд Ростовской области приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который более 12 лет скрывался от следствия. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ростовской области.