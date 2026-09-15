Белгородская прокуратура возбудила 20 дел из-за просроченных лекарств

Прокуратура Белгородской области выявила 57 нарушений законодательства в сфере оборота лекарственных средств, в том числе связанных с недостоверными сведениями о препаратах, внесла 28 представлений и возбудила 20 административных дел (ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ, штраф для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверок аптек и медицинских организаций в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов обнаружены сведения о препаратах с истекшим сроком годности, фактически отсутствующих в организациях. После вмешательства прокуратуры из нее исключили 18 тыс. позиций с недостоверными сведениями.

В Корочанском районе, в частности, это обнаружили в пяти организациях, оказывающих услуги по медицинской реабилитации социально незащищенным категориям граждан и несовершеннолетним. В отношении должностных лиц этих организаций вынесено пять постановлений о привлечении к административной ответственности по указанной статье.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что минздрав Курской области подтвердил дефицит вакцины «Пентаксим», которая используется для профилактики опасных детских заболеваний, а именно дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инвазивной инфекции.

Мария Свиридова