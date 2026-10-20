Зампреда муниципалитета Ярославля Алексея Малютина лишили полномочий
Ярославский областной суд 20 октября оставил без удовлетворения жалобу заместителя председателя муниципалитета Алексея Малютина на решение суда о лишении его депутатских полномочий. Решение вступило в силу, господин Малютин перестал быть депутатом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил знакомый с ситуацией источник.
Сегодня зампред уже уволен со своего поста в представительном органе Ярославля. Это сделано распоряжением председателя муниципалитета. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в Избирательной комиссии Ярославской области, дополнительные выборы на освободившийся мандат проводиться не будут, так как до основных выборов осталось менее года.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Кировский районный суд 26 июня удовлетворил иск прокуратуры о лишении депутатских полномочий Алексея Малютина. Надзорное ведомство считает, что господин Малютин совершил коррупционные действия в период исполнения обязанностей мэра Ярославля в 2015 — 2016 годах. Речь шла о выбывших из муниципальной собственности земельных участках на Соколе.