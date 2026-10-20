Зампреда муниципалитета Ярославля Алексея Малютина лишили полномочий

Сегодня зампред уже уволен со своего поста в представительном органе Ярославля. Это сделано распоряжением председателя муниципалитета. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в Избирательной комиссии Ярославской области, дополнительные выборы на освободившийся мандат проводиться не будут, так как до основных выборов осталось менее года.