«Это комедия, но некоторые зрители во время показа плачут»
Директор Theatrum Полина Коваленко — про универсальность театра
Частный универсальный театр Theatrum был создан в 2022 году и стал первой профессиональной площадкой в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга). Проект сделал ставку на сочетание классического репертуара и современных постановок, в том числе на тему искусственного интеллекта. В интервью «Ъ-Урал» директор Theatrum Полина Коваленко рассказала, какие зрители приходят на спектакли, что ждет локальную сцену и как сделать пространство зала полноценной частью постановки.
— Почему Theatrum универсальный театр?
— Зал, рассчитанный на 160 зрительских мест, может трансформироваться под любой формат мероприятия. Фокус на разноплановость, современная техника и «умное» пространство — в этом заключается универсальность театра. На сцене можно ставить драматические спектакли, давать концерты, устраивать камерные вечера и не только.
Преимущество нашего театра — это современное оборудование. И здесь можно дополнить размышления о разнице классического и современного театра. Если бы мы были в классическом театре, то есть вероятность, что задники расписывали бы от руки, но у нас современный театр, так что мы используем технологии. Например, спектакль «451 градус по Фаренгейту» с помощью проекции превращается в комикс. И это отлично работает на погружение в материал, на то, чтобы увлечь современного зрителя, помочь истории визуально раскрыться. В Theatrum установлен бличер — раздвижная трибуна со зрительскими местами. Благодаря этому наш первый новогодний спектакль состоялся без классической рассадки, произошел слом четвертой стены: актеры играли и на сцене, и в зрительном зале, а дети сидели по бокам площадки.
Частный универсальный театр Theatrum стал первой профессиональной сценической площадкой в Верхней Пышме с собственной командой. С 2022 года сформировалась своя труппа из 11 актеров и команда профессионалов, куда вошли звукорежиссеры, осветители, гримеры, костюмеры, бутафоры и другие специалисты. В репертуаре из 15 спектаклей можно увидеть не только классические истории, но и современные постановки про искусственный интеллект («Маршрут построен»). Среди популярных у публики — постановки «Душечка» и «451 градус по Фаренгейту».
— По какому принципу в Theatrum формируется репертуар?
— Мы можем работать в различных жанрах и быть интересными для любой аудитории. Мы берем материал, который погружает в глубокие раздумья, и тот, который вызывает улыбку, поднимает настроение, снимает усталость. Вообще, мы чаще всего ставим спектакль на основе классического произведения и как бы «состыковываем» его с реальностью, встраиваем его идеи в контекст мироощущения современного человека и «достаем» новые смыслы из текста. И главное, мы включаем зрителя в диалог — вот, пожалуй, основной наш фокус.
Выйти на уровень диалога со зрителем означает успех для нас и возможность «поговорить» с каждым в зале. В связи с этим перед нами стоят две задачи: первая — создать универсальную труппу, вторая — сбалансировать репертуар. У нас внутри репертуара есть три проекта. Это «Театр малышам», куда входят интерактивные спектакли для самых маленьких, «Внеклассное чтение» — классика в современном прочтении и «Реплика» — режиссированная читка современных произведений. Что касается репертуара, то, как я уже упомянула, сейчас мы ищем баланс. В декабре театру будет четыре года, пора поднимать планку.
— Чем современный театр отличается от классического?
— Если коротко, современный театр — это про эксперимент и подсвечивание новых смыслов. В классическом театре мы берем пьесу и ставим так, как написано. Здесь во главе — воля драматурга. Современный театр позволяет перенести классический текст в наши дни, сосредоточиться на теме, которая звучала между строк, смешать жанры, сместить привычный фокус.
— Какой зритель ходит в Theatrum?
— На самом деле я часто «подглядываю» за зрителями во время спектаклей. Более того, это моя любимая часть работы! Интересно наблюдать за людьми, которые соприкасаются с искусством, попадают в наш мир. Любопытно, как меняются лица, эмоции. В Theatrum ходят люди, которые готовы к диалогу, в том числе внутреннему. Да, я часто произношу слово «диалог», но правда, в театре без этого никуда.
Проект «Реплика», кстати, помогает все это отслеживать. Поскольку мы берем современные пьесы, порой те, которые еще ни не ставились, не звучали, то рефлексия по сути рождается здесь и сейчас, а не задолго до похода в театр. Это свежее, честное восприятие. А в конце «Реплики» всегда есть обсуждение пьесы со зрителями, и это, пожалуй, самое интересное. Люди зачастую говорят то, что никто не ожидает услышать.
Бывает, что зритель приходит в театр и вообще не предполагает, какой эмоциональный отклик вызовет постановка. У нас есть спектакль «Дуры мы, дуры» — это комедия, но некоторые зрители во время показа плачут. Я думаю, они сами не ожидают от себя подобной реакции. Такое случается. Это нормально, и это здорово. И за живым откликом зрителя безумно интересно наблюдать. Поразительно, как «Последний дюйм» — история взросления — трогает до глубины души именно родителей, которые пришли на спектакль со своими детьми, как «Шинель» ломает шаблоны, можно сказать, перестраивает воображение, расширяет границы мышления. В общем, универсальность нам на руку.
— Как планируется развивать площадку в Верхней Пышме?
— В этом году закончится формирование, шлифовка наших проектов, которые уже вошли в репертуар. Проекты «Театр малышам» и «Внеклассное чтение» будут пополняться, получат развитие. Планируем, что у нас появятся новые технические возможности. Еще мы начали проводить экскурсии. И хочется, чтобы это было не просто прогулкой со зрителями по углам и цехам театра, а чем-то более насыщенным, детальным, даже в игровой форме.