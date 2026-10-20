«Это комедия, но некоторые зрители во время показа плачут»

Преимущество нашего театра — это современное оборудование. И здесь можно дополнить размышления о разнице классического и современного театра. Если бы мы были в классическом театре, то есть вероятность, что задники расписывали бы от руки, но у нас современный театр, так что мы используем технологии. Например, спектакль «451 градус по Фаренгейту» с помощью проекции превращается в комикс. И это отлично работает на погружение в материал, на то, чтобы увлечь современного зрителя, помочь истории визуально раскрыться. В Theatrum установлен бличер — раздвижная трибуна со зрительскими местами. Благодаря этому наш первый новогодний спектакль состоялся без классической рассадки, произошел слом четвертой стены: актеры играли и на сцене, и в зрительном зале, а дети сидели по бокам площадки.