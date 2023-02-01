Команда Венского фестиваля музыкальных фильмов будет развивать театр в Верхней Пышме

Развитием частного универсального театра Theatrum в Верхней Пышме (Свердловская область) будет команда Венского фестиваля музыкальных фильмов, сообщила в соцсетях организатор фестиваля Мария Зашляпина. «Моя команда целиком перешла в новый проект. Через две недели техническое открытие, но рассказывать пока не буду. Сохраню интригу»,— написала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Зашляпина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Мария Зашляпина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ЕАН, открытие новой театральной площадки состоится 3 марта. Theatrum рассчитан на 180 мест. Ранее пресс-служба УГМК сообщала, что здание гастрольного театра «соответствует классическим театральным канонам прошлых веков (таков, например, театр в Карловых Варах), но внутреннее техническое содержание будет учитывать все самые современные требования к звуку и свету».

Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил в Екатеринбурге ежегодно летом с 2010 года. Вход был бесплатный. Ежегодно его посещали около 50 тыс. человек. Каждый вечер во время фестиваля на большом экране транслировались фильмы, спектакли и концерты мировой музыкальной сцены. В 2022 году дирекция фестиваля отменила проведение мероприятия без уточнения причин.

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Алексей Буров