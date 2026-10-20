Фракция ЕР поддержала кандидатов Мишустина на должности вице-премьеров
Фракция «Единая Россия» в Госдуме единогласно одобрила все пять новых кандидатур на посты в правительстве. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Они обладают всеми необходимыми профессиональными навыками, — сказал господин Якушев, — и мы уверены, что в дальнейшем в работе правительства эти люди принесут максимальную пользу». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщал, что Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра Михаила Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве. Госдума рассмотрит предложенные кандидатуры 21 октября.