В «Новом Отрадном» под Воронежем появится 11-этажный дом за 1,2 млрд рублей

В доме с тремя подъездами запроектировано 213 квартир площадью от 37,5 до 105 кв. м — 115 однокомнатных, 66 двухкомнатных, 30 трехкомнатных и две четырехкомнатные. Совокупная жилая площадь составит почти 11,1 тыс. кв. м при средней площади 52 «квадрата». Предусмотрено 49 гостевых парковочных мест, а также две детские и две спортивные площадки.