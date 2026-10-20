В «Новом Отрадном» под Воронежем появится 11-этажный дом за 1,2 млрд рублей
Девелопер «Выбор» (владелец — депутат облдумы Александр Цыбань) возводит 11-этажный жилой дом комфорт-класса на 56-й позиции в жилом массиве «Новое Отрадное» под Воронежем. Планируемая стоимость строительства составляет почти 1,17 млрд руб., следует из опубликованной проектной декларации. Сдача дома запланирована в третьем квартале 2027-го, а выдача ключей — на самый конец того же года.
В доме с тремя подъездами запроектировано 213 квартир площадью от 37,5 до 105 кв. м — 115 однокомнатных, 66 двухкомнатных, 30 трехкомнатных и две четырехкомнатные. Совокупная жилая площадь составит почти 11,1 тыс. кв. м при средней площади 52 «квадрата». Предусмотрено 49 гостевых парковочных мест, а также две детские и две спортивные площадки.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в микрорайоне Боровое ЖК «Резиденция Бор» возводит ООО Специализированный застройщик «ВМУ-2», бенефициаром которого выступает сын бывшего председателя городской думы Воронежа Владимира Ходырева — Антон Ходырев. Заявлено строительство пятиэтажного дома комфорт-класса. Планируемая стоимость строительства составляет 852 млн руб.