Подозреваемые в убийстве россиян в Таиланде признали вину

Полиция Таиланда арестовала двоих подозреваемых по делу об исчезновении россиян в Паттайе. Как сообщила газета Khaosod, они признались в убийстве 22-летней девушки и ее несовершеннолетнего брата.

Как выяснилось на допросе, мужчины хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру.

Россияне пропали утром 26 июля, позднее их мотоцикл нашли разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури. По данным тайских СМИ, очевидцы видели четверых мужчин, которые что-то закапывали, но к приезду полиции они скрылись.